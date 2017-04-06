EHS names honor roll students

EATON — Eaton High School recently released its list of students named to the third quarter honor roll. Students listed included:
9th grade
Nikita Albinus
Erin Azzalina
Brianna Baker
Whitley Baldwin
Ke’Anthony Bales
Chloe Baxley
Kylie Beare
Todd Coates
Makenzi Cooper
Madelaina Darr
Arielle Detton
Emily Ditton
Ashley Earley
Madeline Ebright
Cara Fowler
Hunter Frost
Isabella Gaydosh-Bruce
Haley Gibbs
Ryan Gibson
Chayse Gray
Austin Harness
David Herzog
Dylan Jackson
Khushroop Kang
Kalie Kay
Winson Lam
Julianne Leasure
Jordan Marsh
Alexander McCarty
Madison Michael
Alexander Newport
Harley Othersen
Alexis Owen
Lauren Pence
Shaylen Perry
Gabrielle Petry
Emily Quick
Kylie Rice
Taylor Roth
Jacob Renner
Madison Sarver
Hikaru Sato
Zachary Schmidt
Montana Smith
Isabella Trader
Emily Turner
Brianna Ward
Olivia Wheeler
Anna Wible
Adam Woxman
Rebecca Wright
10th grade
Jonathan Altom
Ella Back
Aleah Bates
Owen Baumann
Haleeann Beason
Addie Bell
Jonathon Bronson
Savannah Burgess-Flack
Kayla Campbell
Brooke Caplinger
Laura Clyburn
Ansleigh Coates
Andrew Collins
Kayla Conley
Granville Combs
Brandon Cottingim
Wyatt Cox
Hunter Cuyler
Tatum Durbin
Tyler Earley
Brennan Fogle
Nathan Gard
Annika Gels
Mary Gething
Courtney Giffen
Eric Halderman
Arica Hamilton
Samuel Hickman
Emma Hicks
Adriana Hodapp
James Howard
Madison Lakes
Kevin Lam
Haley Lawson
Abigail Liddy
Ciara Martin
Ashlynn McKee
Claire Meyer
Ava Miller
Tyler Pittman
Alisha Rader
Sarena Rohrer
Quinlyn Sittloh
Logan Sizemore
Gideon Smith
Mason Smith
Madalyn Staight
Dylan Suding
Maley Tinstman
Logan Unger
Bridget Vanzant
Ryan Venable
Riley Washington
Adam Webb
Sidney Werts
Tayla Wilson
Matthew Wright
11th grade
Branson Ball
Lance Barton
Katie Bassler
Seth Bristow
Destiny Brubaker
Madison Cassel
Rachel Charles
John Christman
Margaret Collins
Crystal Dotson
Daphne Durham
Lauren Ferguson
Anthony Hewitt
Allison Hickman
Mark Hollon
Hannah Keller
Griffin Lammers
Benjamin Leach
Jordan Lewis
Michael Lipps
Paul McKee
Seth Mt Castle
Katelyn Niehaus
Breven Perry
Emily Puckett
Spencer Reynolds
Parker Ritchie
MacKenzie Rutherford
Sydney Shafer
Grant Sullender
Alexandra Taxter
Elizabeth Weimer
Cole Whitesell
Geoffrey Whitesell
Sarah Willis
Bailee Worley
11th grade MVCTC
Bryce Baker
Taylor Bartrum
Mariah Brewer
Chelsea Cruze
Fletcher Durham
Bethany Gregg
Kendra Lane
Alyssa Maul
McKenzie McCray
Jordan McCray
Madison McKinley
Jessica North
Hannah Perry
Coral Rice
Ariel Richardson
Brooklyn Sizemore
Karia Snowden
Kasey Wilken
Jenna Wilson
Joanna Yaden
12th grade
Kirsten Alexander
Megan Barker
Jackson Bieker
Iszabelle Black
Alexis Blaich
Lew Bowser
Benjamin Clift
Blake Curry
Bradley Curry
Kira Duncan
Cody Frizzel
Connor Gowanny
Paul Gregory
Noah Herzog
Jacob Hickman
Daniel Howard
Megan Lipps
Mariyah McKelvin
Kevin Melling
Grace Miller
Braden Moles
Danielle Newport
Donald Nicodemus
Lydia Noh
Sarah Parker
Trevor Pittman
Austin Puckett
Heather Ratliff
Racheal Ratliff
Taylor Selby
Kaitlyn Smith
Abigail Snyder
Jessica Spitler
Mallorie Terrill
Ashley Tipton
Hope Trader
Mackenzie Waxler
Jacob Williams
Gyhe Wilson
Hallie Wilt
Eric Woxman
12th grade MVCTC
Abigail Adkins
Gabrielle Combs
Dean Cramer
Julianne Cramer
Henry Durham
Jacob Jenkins
Katlyn King
Cody Moore
Molly Wilson